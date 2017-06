Voetbalclubs massaal op zoek naar selectiespelers

Daarlerveen

Met een oproep op Facebook hoopt Daarlerveen selectiespelers aan zich te binden. Bij de zaterdag vierdeklasser zitten ze al niet heel ruim in de leden en dan gaat ook nog eens topscorer Jeffrey Wesselink naar Luctor et Emergo. "Jammer genoeg zien we dat vaker. Jongens die naar de 'grote broers' trekken, zoals Vroomshoop, Vriezenveen en Almelo", aldus voorzitter Alex van de Berg. "We zitten op dit moment op dertig selectiespelers voor het eerste en tweede elftal, waar we er graag veertig zouden hebben. Jongens kunnen zich bij ons in de kijker spelen en het is absoluut geen boerenkoolvoetbal, wat heel veel mensen denken. We zoeken jongens die Daarlerveen dat extra zetje geven."

Achilles Enschede

In tegenstelling tot Daarlerveen ziet het er bij Achilles in Enschede een stuk rooskleuriger uit. Ook al heeft de club het aantal selectieteams moeten terugdringen van twee naar één. "Op dit moment hebben we twintig spelers en twee keepers", vertelt trainer Mark de Jong. "Wat mij betreft mag daar nog wel een aanvallende middenvelder bijkomen. In totaal verlaten drie spelers onze club." Achilles verzekerde zich van promotie naar de derde klasse. Heel leuk, maar niet voor iedereen. "Sommige jongens twijfelen door de promotie of het volgend jaar nog wel net zo leuk zal zijn als afgelopen jaar." De Jong weet dat talentvolle spelers schaars zijn in Enschede. "Desnoods fungeren we als tussenstop voor jongens die een stap willen maken naar clubs als Rigtersbleek of Quick'20. Doorgaans doen we het met eigen jongens en daar zijn we heel trots op."

