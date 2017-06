Voorbereidingsschema: Excelsior'31, Quick'20 en HSC'21

HSC'21 schrijft brief naar KNVB: 'Derde divisie moet regionale indeling krijgen'

25 juni HAAKSBERGEN - HSC'21 heeft de KNVB en tevens alle zaterdag- en zondagclubs uit de derde divisie aangeschreven om komend seizoen de derde divisie geografisch in te delen, in plaats van per speeldag. De brief is een gevolg van de conceptindeling van de derde divisie, die de KNVB eerder naar buiten bracht.