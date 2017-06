Zaalvoetballers van Almelo FC op drempel van de topklasse

Quote In ons beleidsplan hadden we opgenomen dat we binnen vijf jaar een stabiele factor in de topklasse wilden worden. voorzitter Marco Mahangoe Vrijdagavond volgt de play-offfinale tegen SVI, uit Zwolle, op neutraal terrein, in Vaassen. De kansen? "Fiftyfifty. Zo schat onze technische commissie het in", zegt voorzitter Marco Mahangoe. Het zou wat zijn, beseft ook de preses. Bij de oprichting, vijf jaar geleden, begon de club in de eerste klasse en hoopte Almelo Futsal Combinatie op vijf teams. Dat werden er direct al tien. En inmiddels is dat aantal niet alleen verdubbeld, maar staat de club ook nog eens aan de vooravond van de tweede promotie. "In ons beleidsplan hadden we opgenomen dat we binnen vijf jaar een stabiele factor in de topklasse wilden worden. Als dit ons lukt, dan zijn we nu al een heel eind op weg", vertelt Mahangoe.

Almelose jongens

Even leek de kans op promotie ver weg, toen Almelo FC drie weken geleden de halve finale tegen ZVV Ede met 3-1 verloor. "Maar door nog een promotie in de nacompetitie kwam er een plekje extra vrij in de topklasse. En daardoor spelen we alsnog een finale om promotie", zegt Mahangoe. Het mooiste? Almelo FC doet het uitsluitend met eigen jongens. "Want betalen, daar doen we niet aan", benadrukt de voorzitter. "We willen het ook graag met Almelose jongens doen. Daarentegen is het wel een probleem spelers uit lagere teams te enthousiasmeren voor de selectie. Veel jongens willen de verplichting van het trainen niet. Daarom praten we nu met jongens uit het veldvoetbal, als versterkingen voor het nieuwe seizoen."

Hogerop

Waar het eindigt? Mahangoe sluit nog meer sportieve successen in de toekomst niet uit. Na de topklasse komt de eerste divisie, met de daaropvolgende eredivisie als hoogste podium. "Alles kan. Maar als we nog een keer promoveren, en in de eerste divisie komen te spelen, ontkomen we er niet aan spelers van buiten te halen en te betalen. In de topklasse moet het nog lukken met eigen jongens, zegt Robert Johannis, onze trainer."