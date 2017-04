ZVV Twente kampioen in debuutjaar: 'Dit is geweldig'

ENSCHEDE – De zaalvoetballers van ZVV Twente zijn maandagavond, tijdens hun debuutseizoen, kampioen geworden in de hoofdklasse. "Het kampioensfeest stellen we alleen nog even uit", zegt Marco Aydin na afloop.

Tegen het Oldenzaalse Jong Eagles/Markt ’19 volgde een 10-2 zege. Even dreunde de muziek door de kleedkamer. Maar het feestje was niet van lange duur. "Want morgen moeten we gewoon weer werken", zegt Aydin. "En de meeste jongens spelen ook nog op het veld. Zodra de competitie voorbij is, gaan we dat feestje dubbel inhalen. Maar dit is geweldig."

Wonderlijk

ZVV Twente beleefde een wonderlijk eerste seizoen. Vorig jaar werd de club opgericht, nadat het team telkens hoge ogen gooide op het Auni-toernooi. De broertjes Lucas en Marco Aydin waren vooral nieuwsgierig wat het team nog meer in zijn mars had, waar de bovengrens ligt in competitieverband. "Vorig jaar hakten we de knoop door en besloten we de club op te richten. En eigenlijk liep het direct al goed. Op het laatst hadden we nog wat concurrentie van Morado, maar toen zij wat steekjes lieten vallen, hebben wij direct geprofiteerd."

Quote Als we op volle sterkte zijn, kunnen we meedoen om de titel Marco Aydin, ZVV Twente

En nu wacht dus de topklasse: het niveau waar ook Excelsior’31 op actief is. "Maar daar hebben we het volste vertrouwen in", zegt Aydin. "We weten dat we bovenin mee kunnen spelen. Van Excelsior, dat in de topklasse speelt, wonnen we al eens ruim. Naar die derby’s kijken we uit."

Toch zijn er een paar zorgen. "Op de maandagavonden zijn we altijd compleet, maar op de vrijdagavonden is dat nog weleens moeilijk. Dan starten we met talentvolle jongens, die nog niet zoveel ervaring hebben. Maar misschien komt er nog wel wat nieuwe aanwas in de zomer."