13-jarige wonderkind naar WK-kwartfinale tafeltennis

Volleybalsters plaatsen zich niet voor WK

3 juni De Nederlandse volleybalsters hebben in Bakoe naast een ticket voor het WK volgend jaar in Japan gegrepen. Oranje bleek in de vijfde en beslissende wedstrijd van het WK-kwalificatietoernooi niet opgewassen tegen Azerbeidzjan. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison ging in sets onderuit: 30-28 25-22 25-13.