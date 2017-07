Amerikaanse sportlegende Conley (86) overleden

Conley won in 1957 de World Series in de honkbalcompetitie MLB met Milwaukee Braves en was daarna met Boston Celtics drie keer achter elkaar de beste ploeg in de basketbalcompetitie NBA (1959, 1960 en 1961).



De ruim 2 meter lange Conley combineerde beide sporten aanvankelijk, tot hij in het midden van de jaren vijftig zich vooral ging richten op het honkballen. Als pitcher kwam hij uit voor de Braves, Philadelphia Phillies en Boston Red Sox. Conley werd vier keer gekozen in het All Star-team van de MLB. Later ging hij ook weer basketballen, met drie titels in de NBA met de Celtics als gevolg. Hij speelde ook voor New York Knicks.