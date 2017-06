Beachduo Brouwer en Meeuwsen begint prima in Den Haag

Zoveelste Fight of the Century, maar wel eentje met een twist

18:49 'It's official' meldde Floyd Mayweather gisteren op zijn Instagram. Daarna leek het alsof de wereld ontplofte. Éindelijk. Na maanden van speculatie en onderhandelingen is het officieel: op 26 augustus stappen Floyd Mayweather en Conor McGregor in de ring. Een zoveelste Fight of the Century, maar wel eentje met een twist.