Brons judoka Ausma bij Grand Prix in China

De twintigjarige Ausma had in april van dit jaar in Georgië voor het eerst in haar loopbaan een medaille gewonnen in de Grand Prix. Ook toen pakte ze brons.

Bij de mannen zat het toernooi er voor Sam van 't Westende, die uitkomt in de klasse tot 73 kilogram, al snel op. De 25-jarige Nederlander moest in de kwartfinale met ippon zijn meerdere erkennen in de Canadees Arthur Margelidon. In de herkansingen verloor hij vervolgens van Mohammad Mohammadi Barimanlou uit Iran, waardoor Van 't Westende als zevende eindigde.