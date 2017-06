Coach Sjef Weber vol onbegrip na nederlaag Nieky Holzken

Holzken wilde na zijn nederlaag eind vorig jaar tegen Doumbé zijn wereldtitel in het weltergewicht terug. De 33-jarige Brabander leverde een puike prestatie, maar de verdeelde jury gunde de thuisbokser de zege. ,,Ik kan er met mijn verstand niet bij. Kickboksen is altijd een jurysport - het is dus altijd een beetje oneerlijk - maar het kan niet zo zijn dat je voordeel krijgt omdat je een opkomende jonge speler bent of een clown die het publiek weet te bespelen. Fouten kunnen gemaakt worden, maar je moet wel eerlijk proberen te zijn", betoogde Weber. Volgens de coach was de teleurstelling ook bij Holzken groot. ,,Natuurlijk. Als je om de wereldtitel vecht en je wint niet, dan ben je altijd teleurgesteld. Anders ben je geen goede sporter. Je gaat voor de winst, altijd."

Holzken wil op termijn de overstap gaan maken naar het profboksen. Hij staat echter nog tot mei 2018 onder contract bij kickboksbond Glory. ,,Of het echt zo gaat moeten we bekijken", zei Weber. ,,Hij heeft het gezegd na de wedstrijd, maar de nederlaag is nog vers. Er staan in ieder geval nog twee mooie partijen bij de beste organisatie op het programma. Daar moeten we niet treurig over zijn."