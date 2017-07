Van Bokhoven laat in een reactie weten dat hij de oefening van Van Gelder op het NK niet overtuigend genoeg vond. ,,Er is nog werk aan de winkel voor Yuri. Het gaat om de scores", motiveerde Van Bokhoven zijn besluit om Van Gelder niet te selecteren.



Met een score van 14.300 werd de 34-jarige Brabander Nederlands kampioen. Van Bokhoven heeft de limiet voor de WK echter gesteld op 14.980. Volgens de bondscoach betekent het ontbreken van Van Gelder in de voorlopige selectie niet dat hij afgeschreven is voor de WK in oktober.