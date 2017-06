Gedoodverfde winnaar valt stil in Le Mans

Thomas schrijft geschiedenis op US Open

11:17 Justin Thomas heeft historie geschreven tijdens de 117de editie van het US Open. De 24-jarige golfer, gestoken in een opvallende roze broek, had zaterdag slechts 63 slagen nodig voor de achttien holes van Erin Hills. Nooit liep iemand een ronde op de Amerikaanse major van negen slagen onder het baangemiddelde. Johnny Miller (1973), Jack Nicklaus (1980), Tom Weiskopf (1980) en Vijay Singh (2003) sloegen weliswaar ook ooit een 63'er op het US Open, maar wel op een baan met een lagere par.