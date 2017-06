Handbalsters beginnen EK-kwalificatie tegen Wit-Rusland

Het team van bondscoach Helle Thomsen speelt in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven, meldt de Nederlandse handbalbond.

Thomsen denkt dat de Nederlandse vrouwen, die vorig jaar bij de Olympische Spelen als vierde eindigden, de meeste concurrentie krijgen van Hongarije. ,,De Hongaarse competitie is heel sterk en de nationale ploeg goed. Tijdens het EK in Zweden waren er vijf of zes speelsters geblesseerd, maar als ze compleet zijn weet ik dat we lastige wedstrijden tegemoet gaan. Van de andere landen in de poule moeten wij winnen."