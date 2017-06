Hockeyers als poulewinnaar naar kwartfinale na zege op India

De doelpunten van Oranje kwamen van Thierry Brinkman, Sander Baart en Mirco Pruysen. Pas toen deed Akashdeep Singh namens India iets terug. In de kwartfinale wacht de nummer vier van poule A: China of Maleisië. Beide landen komen vanavond om 19.00 uur in actie in Londen.



Nederland was al zeker van de laatste acht na zeges op Pakistan, Schotland en Canada. Als Oranje zich plaatst voor de halve finale kwalificeert het zich voor de finaleronde van de HWL, die eind dit jaar in India wordt gespeeld. Tevens krijgen de laatste vier landen in Londen een ticket voor het WK van volgend jaar, eveneens in India.