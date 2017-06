Hockeyster makkelijk langs Italië in laatste groepsduel

Nederland speelt donderdag in de kwartfinale zo goed als zeker tegen Spanje, dat later vanavond nog in actie komt tegen België. Alleen een ruime zege brengt de als vierde geklasseerde Spanjaarden langs de Belgen, die drie punten meer hebben en een veel beter doelsaldo.

De beste vier landen in Brussel kwalificeren zich in principe voor de HWL-finale, die aan het einde van dit jaar in Auckland in Nieuw-Zeeland wordt afgewerkt. Tijdens het toernooi in België zijn ook minimaal vijf tickets te verdienen voor het WK in 2018 in Engeland.