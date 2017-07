Hogere testosteronspiegel bij vrouwen geeft voordeel bij atletiekonderdelen

Met name op de 400 en 800 meter, de 400 meter horden evenals kogelslingeren en polsstokhoogspringen zijn vrouwelijke atleten in het voordeel. Hun prestaties kunnen tot wel 4,5 procent beter zijn dan die van concurrentes met een normale testosteronspiegel.

Semenya voert dit jaar de wereldranglijst aan op de 800 meter en is torenhoog favoriet voor het goud bij de komende WK in Londen. Daar zal ze gewoon mogen starten, want de IAAF is nog niet klaar met het onderzoek. De mondiale bond wil meer bewijs aanleveren om het CAS ervan te overtuigen dat vrouwen met een te hoog testosterongehalte niet mogen meedoen in vrouwenwedstrijden.