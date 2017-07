Joost Luiten achterin ondanks hole-in-one

De Nederlandse topgolfer ging vandaag rond in 71 slagen (-1). Daarmee belandde hij op de 85e plek in het klassement. De Amerikaan Daniel Im en de Fransman Benjamin Hebert leidden na de eerste dag met een score van 64.

Luiten sloeg zijn 'ace' op de zesde hole (par-3). Hij liet op de zevende en dertiende hole ook nog een birdie noteren. Daar stonden echter drie bogeys tegenover.



Luiten was na zijn derde hole-in-one op de Europese Tour niet tevreden. ,,Mijn spel was niet goed, ik maakte te veel foutjes. Met die ace op de zesde hole heb ik niks gewonnen, helaas, dat heb ik dan weer. Maar het is altijd lekker natuurlijk. Mede daardoor kon ik toch nog onder par eindigen.''