Korving moet genoegen nemen met brons op EK

Elena Timina vertrekt bij tafeltennisbond

13:29 Elena Timina vertrekt per 1 juli bij de tafeltennisbond. De voormalig topspeelster was sinds 2012 bondscoach. Onder Timina vergaarde de NTTB drie medailles (één gouden, twee zilveren) bij de Europese Spelen in Bakoe in 2015.