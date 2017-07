Mo Farah zwaar onder vuur na nieuwe 'dopingonthulling'

De bevindingen komen uit zijn medische paspoort, zo openbaarde Fancy Bears gisteravond. De Russen haalden de gegevens van de server van de internationale atletiekfederatie IAAF, die in april zou hebben gemaild over de bloedwaarden van Farah. Uit een mail van april 2016 zou blijken dat de IAAF hem het stempel 'likely doping' ('waarschijnlijk dopinggebruik') achter zijn naam heeft gezet. De viervoudige olympische kampioen ontkende gisteren meteen iets met doping te maken te hebben.