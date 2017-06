Morbidelli wint Moto2 in Assen

‘Assen’ brengt het beste boven in Valentino Rossi

15:55 Voor de tiende keer in zijn carrière mocht Valentino Rossi een zege in de TT van Assen bijschrijven op zijn palmares. Overwinning nummer 115 in totaal, de 89ste in de MotoGP. ,,Assen haalt het beste in mij boven. Dit circuit is zo speciaal, de sfeer is zo bijzonder. Ik ben zo blij!’’