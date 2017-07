Motorcrosser Herlings tweede in Grote Prijs van Portugal

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft genoegen moeten nemen met de tweede plaats in de Grote Prijs van Portugal in de MXGP-klasse. De 22-jarige Brabander had eerder vandaag in Agueda de eerste manche gewonnen, maar werd tweede nadat hij in de tweede manche achter de Italiaan Antonio Cairoli eindigde.