Nederlander Tung podiumkandidaat in warm Le Mans

Ronderecord

Alle Nederlanders komen uit in de LMP2-klasse. De koningsklasse, de LMP1, bestaat uit slechts zes wagens. De Toyota’s zijn favoriet om voor het eerst in de geschiedenis de legendarische uithoudingsrace te winnen. De Japanner Kamui Kobayashi brak deze week het ronderecord: 3 minuten en 14.791 seconden over 13,629 kilometer. Dat was meer dan 2 seconden sneller dan het oude record uit 2015 van Neel Jani. Vorig jaar moest Toyota in de laatste ronde door technisch malheur de zege aan Porsche laten. Audi ontbreekt voor het eerst in 19 jaar.

Hitteprotocol

Het zal er vanaf 15.00 uur heet aan toegaan in Le Mans. Er worden vandaag en morgen temperaturen van 30 graden en meer verwacht. De organisatie heeft om gezondheidsredenen bepaald dat rijders geen beurten langer dan 80 minuten achtereen mogen draaien, zodra de thermometer op Circuit de la Sarthe boven de 32 graden uitkomt.



Jan Lammers van Racing Team Nederland denkt niet dat de hitte een factor van betekenis zal zijn. ,,Want de temperatuur is voor iedereen hetzelfde. Wij rijden in blokken van 35 minuten. Normaal zouden we voor 3 blokken per rijder gaan. Zo lang ongeveer gaan de banden ook mee. Het mooiste is als je alles in een keer kunt doen: banden en rijders wisselen en benzine tanken. Als het hitteprotocol van kracht wordt, zullen de beurten per rijder met een blok ingekort worden.''