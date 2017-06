New York Knicks breekt met kampioenenmaker Jackson

Flier en Van Iersel toch naar WK beach

16:52 Manon Flier en Marleen van Iersel mogen toch deelnemen aan het WK beachvolleybal in Wenen. De Russische speelster Evgenia Oekolova heeft zich door een blessure moeten afmelden met haar teamgenoot Anastasia Barsoek en daardoor is er een plek vrijgekomen in het hoofdtoernooi.