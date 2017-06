Oranje-Rood laat zich in finale EHL aftroeven door Rot-Weiss Köln

Bendsneyder haakt in slotfase af

4 juni Wegracer Bo Bendsneyder is vandaag op de twaalfde plaats geëindigd in de Grand Prix van Italië in de Moto3. De 18-jarige Rotterdammer reed op het circuit van Mugello lang in een kopgroep maar moest in de slotfase afhaken. Hij won voor de derde keer WK-punten.