Piek doet het voortaan met Seinen

Oogink verzekert zich van eremetaal op WK

28 juni Reshmie Oogink heeft zich bij de WK taekwondo in Zuid-Korea verzekerd van een medaille. De 27-jarige olympiër, die bij Rio 2016 in de kwartfinales werd uitgeschakeld, wist vandaag in Muju door te dringen tot de halve finales in de klasse tot 73 kilogram.