Rossi houdt goed gevoel over aan eerste trainingen voor TT Assen

,,Het was een prima dag, zeker voor een eerste dag’’, vond Rossi. ,,We hebben twee droge trainingen kunnen afwerken, onder goede omstandigheden.’’

Hij reed in beide vrije trainingen met het nieuwe chassis, wat de Yamaha meer stabiliteit zou moeten geven. ,,Het goede gevoel wat ik daarmee had in de test in Barcelona werd hier bevestigd. De balans is nog niet 100 procent. Ik voel nog trillingen in de snelle bochten. Daar moeten we dus nog wel aan werken. We weten ook nog niet met welke banden we gaan rijden, dus we hebben nog zat te doen.’’

Rossi is wel van plan om met het nieuwe chassis ook de race te rijden, maar dan mag er niets gebeuren. ,,We hebben er maar één, dus daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn. Of ik ermee voor het podium kan gaan, durf ik niet te zeggen. De snelheid is wel in orde. Het was cruciaal om vandaag in de top 10 te zitten, om rechtstreeks door te kunnen naar Q2. Als het morgenochtend nat is, wat goed mogelijk is als ik de weersverwachtingen mag geloven, kan niemand zijn tijd verbeteren. Er werd dus hard gereden in de training en dan is het mooi om erbij staan."