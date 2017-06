‘Assen’ brengt het beste boven in Valentino Rossi

Rossi kreeg ‘m niet cadeau. Op de streep bleef hij Danilo Petrucci maar nét voor. Die baalde, omdat in de slotronde een achterblijver (Alex Rins, die was overgestapt op regenbanden nadat er een paar spatjes vielen) in de weg reed. ,,Er waren geen blauwe vlaggen, dus hij wist niet dat hij in de weg reed’’, mopperde Petrucci. ,,Ik had hier kunnen winnen, want mijn Ducati was in de laatste sectie sneller dan de Yamaha. Met een tweede plaats zou ik blij moeten zijn, maar het voelt nog niet zo.’’