Sport vandaag: Haase en Bertens en Oranje-hockeyers

Vechtsporter Tim Hague (34) overleden na fatale knock-out

19 juni Vechtsporter Tim Hague is gisteren overleden. De Canadees ging vrijdag tijdens een bokspartij tegen Adam Braidwood knock-out, hij overleed twee dagen later aan een bloeding in zijn hersenen. Hague is 34 jaar geworden. Lees hier meer over het overlijden van Hague.