Sport Vandaag: tennis in Rosmalen en wielrennen

Net geen Nederlands record voor Hassan in Hengelo

11 juni Sifan Hassan zag vandaag bij de FBK Games een dappere poging haar eigen Nederlands record op de 1500 meter te verbeteren stranden op de meet. De 24-jarige topatlete rondde een indrukwekkende solo in het FBK-stadion af in 3.56,14. Dat is wel de beste tijd van de wereld in dit jaar, maar net boven haar nationale recordtijd van 3.56,05 uit juli 2015.