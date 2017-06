Thompson snelt naar nationale titel in beste jaartijd

Bij de mannen pakte de 35-jarige Justin Gatlin de nationale titel van de VS. De winnaar van zilver in Rio - achter de Jamaicaan Usain Bolt - realiseerde een tijd van 9,95 en hield de jonge favoriet Christian Coleman (9,98) net achter zich. Chris Belcher (10,06) werd de derde Amerikaan die zich voor de WK kwalificeerde. Coleman is met zijn eerder gelopen 9,82 tot nu toe de snelste man van dit jaar.



In Jamaica was Yohan Blake de snelste in 9,90. Hij was sinds 2012 niet meer zo snel geweest. Bolt ontbrak, omdat hij de wedstrijd niet in zijn voorbereiding op de WK vond passen. In Londen neemt hij afscheid van de atletiek.