Topskiester Görgl hangt latten aan de wilgen

,,Ik heb veel mooie momenten meegemaakt en ben trots op alles wat ik heb bereikt. Nu is het tijd voor iets anders in mijn leven'', zei de Oostenrijkse maandag in een filmpje op Facebook.

Bij de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver veroverde Görgl brons op de afdaling en reuzenslalom. Een jaar later bij de WK in Garmisch-Partenkirchen pakte de Oostenrijkse de wereldtitels op de afdaling en de super-G. In de wereldbeker boekte ze zeven overwinningen, de laatste eind 2014 op de afdaling in Val d'Isère.