Twintigste seizoen Nowitzki bij Mavericks

Er is slechts één andere speler die ook twintig jaar voor één en dezelfde club in de NBA speelde en dat was Kobe Bryant, voor Los Angeles Lakers.



De 2,13 meter lange Nowitzki heeft al die jaren een belangrijke rol gespeeld voor de ploeg uit Texas, met in 2011 het kampioenschap als hoogtepunt. In 2007 werd Nowitzki uitgeroepen tot beste speler van de NBA. Nowitzki voegde zich afgelopen seizoen in een illuster rijtje van zes basketballers die meer dan 30.000 punten maakten in de NBA.