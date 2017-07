Van der Poel laat EK mountainbike schieten

Bij de elitemannen is Michiel van der Heijden de enige Nederlandse deelnemer, bij de vrouwen start Anne Terpstra. ,,We missen Mathieu van der Poel en Hans Becking'', meldt bondscoach Gerben de Knegt. ,,Helaas starten ze niet omdat dit niet in hun planning past.'' Van der Heijden is een voormalig wereldkampioen bij de beloften. ,,Hij moet zich weer bewijzen en gaat voor een top 10-klassering'', aldus De Knegt, die vooral in de beloftencategorie kansen ziet voor Anne Tauber, Annemarie Worst, de wereldkampioene veldrijden bij de beloften, en Milan Vader.