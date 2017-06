Viñales klokt snelste tijd op eerste trainingsdag TT

Korving moet genoegen nemen met brons op EK

16:38 Roy Korving is gestrand in de halve finales op de EK in Oekraïne en moet genoegen nemen met brons. De beste Nederlandse bokser in de klasse tot 91 kilogram moest vandaag buigen voor Cheavan Clarke uit Groot-Brittannië. Alle vijf de juryleden wezen de Brit als winnaar aan.