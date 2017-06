Vloon springt Nederlands record met polsstok

Vloon, die zijn topprestatie uitbundig vierde, ging daarmee ook ruim over de limiet voor de WK van later dit jaar in Londen, waarvoor 5,70 is vereist.

Het oude Nederlands record was in handen van Rens Blom, die in 2004 in Zaragoza over 5,81 meter sprong. ,,Vloon verplettert mijn Nederlands record, gefeliciteerd. Wat een sprong'', schreef Blom op Twitter.