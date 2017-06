Volleyballers plaatsen zich opnieuw voor Final Four

Nederland heeft zich geplaatst voor de Final Four van de B-groep van de World League. De Nederlandse volleyballers wonnen in Den Haag relatief eenvoudig van Slowakije: 25-21, 25-23, 25-15.

Door Imre Himmelbauer

Nederland kreeg het eigenlijk alleen in de tweede set moeilijk. De Slowaken leken beter ingespeeld te raken op het snelle spel van Nederland en kwamen daardoor zelfs even op voorsprong. Een paar harde services van onder andere Thomas Koelewijn stelden ook de tweede set veilig voor Nederland.

In de derde set kwam Nederland al snel op een 15-6 voorsprong. De Slowaken leken daarna even hun vorm weer gevonden te hebben en liepen snel drie punten in. Maar door een aantal fouten aan Slowaakse kant en mooie saves van Nederland wonnen de mannen van bondscoach Gido Vermeulen de derde set alsnog ruim.

Door de overwinning plaatst Nederland zich voor de Final Four in Gold Coast in Australië. Winst in dat toernooi zou promotie naar de A-groep betekenen.

,,We gaan zeker voor een mooie prestatie in Australië", zei volleyballer Daan van Haarlem. ,,De tegenstanders zullen beter zijn. Slovenië zal er zijn, Australië ook. Die zijn we hier niet tegengekomen. Maar we kunnen ze goed analyseren en ik weet zeker dat we daar iets moois neer kunnen zetten."

De Nederlandse volleyballers speelden de afgelopen week in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Van Haarlem kon het heel erg waarderen. ,,Het thuispubliek is echt heel leuk. Tot aan de bovenste box zitten mensen. Daarvoor doen we het. Handtekeningen uitdelen en spelen voor een enthousiast publiek in eigen land. Fantastisch."