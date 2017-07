Yuri van Gelder ontbreekt in selectie voor WK turnen

Juist op aandringen van Van Bokhoven werd Van Gelder vorig jaar in Rio de Janeiro op de Spelen naar huis gestuurd vanwege vermeend wangedrag. Eerder dit jaar zei de Brabander dat zijn grote doel bij het WK turnen ligt. Dat wordt tussen 2 en 8 oktober in Montréal gehouden. ,,Ik ga alles uit de kast halen'', zei Van Gelder in de aanloop naar het NK, waar hij Nederlands kampioen zou worden.



De voorlopige selectie bereidt zich voor op het WK. De selectie bestaat uit: Anthony van Assche (O&O Zwijndrecht), Michel Bletterman (Topsport Noord), Bart Deurloo (O&O Zwijndrecht), Bram Louwije (Flik-Flak Den Bosch), Frank Rijken (O&O Zwijndrecht), Casimir Schmidt (SV Pax Haarlemmermeer), Bram Verhofstad (Flik-Flak Den Bosch), Boudewijn de Vries (O&O Zwijndrecht), Epke Zonderland (Topsport Noord).