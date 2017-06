Zonderland imponeert op training met vijf vluchtelementen

De 31-jarige Fries zette vandaag een filmpje op Facebook, waarop te zien is hoe dat kunststukje lukt tijdens een training in Heerenveen.



Zonderland gaat als de 'Flying Dutchman' door het leven sinds zijn fabuleuze optreden bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen. De Fries betoverde daar het publiek en de jury met zijn 'triple'-combinatie Cassina-Kovacs-Kolman, goed voor olympisch goud. Een paar maanden later voegde hij daar nog een vluchtelement aan toe, de Gaylord II. Zonderland kampte in de aanloop naar de Spelen van Rio 2016 echter met fysieke problemen en zag titelprolongatie in duigen vallen toen hij tijdens de olympische finale uit de rekstok viel.



Nu werkt de Friese turner aan een nieuwe oefening, met vijf vluchtelementen achter elkaar: Cassina-Kovacs-Kovacs-Kolman-Gaylord II. Onduidelijk is wanneer Zonderland die bijzonder gedurfde combinatie in wedstrijdverband zal laten zien.