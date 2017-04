Paasweekend: paaseitjes eten en autoshoppen!

M/V met een plan

Bereid je goed voor en selecteer op een autoportal zoals AutoTrack.nl een aantal auto's die je wil bekijken. Bekijk de locatie van de autobedrijven en stippel de route uit die je wil rijden. Rij je speciaal voor één auto naar een autobedrijf 50 kilometer verder, check dan voor het paasweekend of de auto nog wel beschikbaar is.

Backup-auto

Rijd je speciaal voor één auto wat verder van huis? Bekijk dan ook de voorraad van andere autobedrijven in die buurt; op die manier heb je altijd een back-up auto voor het geval dat de auto op jouw lijstje net verkocht is of toch niet helemaal naar wens is.

Pitstops

Gaat het hele gezin mee op auto-jacht? Zorg dan tussen de Paasshows voor wat entertainment voor de kinderen. Zoek een leuk pannenkoekenrestaurant uit op de route, ga een stukje wandelen of stop even bij een kinderboerderij. Niemand wordt heel vrolijk van rondrennende kinderen in een autoshowroom, zorg dus dat je wat boeken of een tablet bij je hebt zodat je kinderen zich niet gaan vervelen terwijl jij auto's bekijkt.

Prijsbewust

Bepaal vooraf wat je budget is en laat je niet verleiden om je budget te overschrijden. Oriënteer je vooraf goed zodat je weet wat de gemiddelde vraagprijs is voor een vergelijkbare auto. Ruil je een auto in? Zoek dan alvast uit hoeveel je auto nog waard is; zo voorkom je dat je tijdens het onderhandelen je eigen auto te laag (of te hoog) inschat.

Proefrit

Gezien de grote drukte op de Paasshows is het niet altijd mogelijk, maar probeer altijd te gaan proefrijden met de auto. Bij een nieuwe auto let je vooral op comfort en wegligging; bij een occasion kijk je of de auto geen gebreken heeft of rare geluiden maakt.