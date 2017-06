10 dagen sporten en vasten

Harry Veenhoven staat verbaasd van zichzelf. Na tien dagen sportvasten voelt hij zich een ander mens. ,,Ik ben fitter en bruis van de energie. En het belangrijkste: ik ben mijn suikerverslaving kwijt. Ik taal niet meer naar snoep en zoetigheid. In plaats van frisdrank neem ik een watertje, in het restaurant schep ik mijn bord vol aan de saladebar. Heerlijk! Voor wie mij kent, is dat echt heel bijzonder.’’



Zo werkt sportvasten, zegt Daan Lancee (28), fysiotherapeut en sportvastencoach bij Trias Fysiotherapie in Utrecht. Hij begeleidde zijn oom Harry tijdens diens afvalrace. ,,Door een combinatie van vasten, een strikt dieet en gecontroleerde sportoefeningen maak je een metabolic switch. Je lichaam schakelt over van verbranding van suiker naar verbranding van vet. Daardoor raak je kilo’s kwijt, voel je je fitter en krijg je meer energie.’’



Sportvasten is een trainingsmethode ontwikkeld door medisch bioloog Remco Verkaik, die topsporters begeleidt bij het verbeteren van hun prestaties met voedings- en trainingsprogramma’s. Mannen kunnen met sportvasten in tien dagen gemiddeld 6 kilo kwijtraken, vrouwen 4 kilo.



,,Afvallen is niet het hoofddoel van sportvasten’’, zegt Lancee, die een opleiding tot sportvastencoach volgde. ,,Dat is dat je je suikerverslaving kwijtraakt. Sportvasten is een gecontroleerde cold turkey afkickmethode, waarna je een nieuwe start maakt met een ander eetpatroon en een gezondere, bewuste leefstijl.’’



Een sportvastenkuur begint met drie afbouwdagen waarin de deelnemer geleidelijk minder vast voedsel tot zich neemt, aangevuld met voedingssupplementen. Daarna volgen drie vastendagen waarin alleen (groente)sapjes en water mogen worden genuttigd. Vervolgens bouwt de deelnemer in vier dagen de voedsel­inname op met een afgewogen dieet waarin eiwitten, (goede) vetten, mineralen en andere voedingstoffen de rol van koolhydraten en suikers hebben overgenomen. Dat betekent dus veel minder brood, pasta en rijst.



Intussen volgt Harry Veenhoven ook een sportprogramma met voorgeschreven oefeningen in de sportschool en dagelijks rond 20 minuten matig intensieve beweging in de vorm van hardlopen of fietsen. Lancee: ,,De sportoefeningen zijn essentieel, omdat je daarmee ook de laatste suikers uit je spieren verbrandt. Maar sport niet te intensief, anders kun je je lichaam beschadigen.’’