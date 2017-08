12-jarige vast voor leegroven Arnhemse woning

Wakker Dier roept Albert Heijn uit tot Liegebeest 2017

10:41 Albert Heijn is in een verkiezing die is uitgeschreven door de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier uitgeroepen tot het 'grootste Liegebeest' van 2017. De supermarkt kreeg voor zijn verhaal over serranoham 7.500 van de in totaal 19.000 uitgebrachte stemmen.