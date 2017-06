18 jaar geëist tegen 'apostel' die meisjes verkrachtte tijdens duiveluitdrijving

Het Openbaar Ministerie eiste die straf in de rechtszaak tegen Orlando 'Lando' B. (54) in Willemstad. Het OM vindt ook dat de zelfverklaarde apostel van de geloofsgemeenschap Rains of Blessings in Groot Kwartier twintig jaar geen kerk meer mag leiden. Dat meldt de nieuwssite vigilantekorsou.news

Bloed

B. bedreigde zijn slachtoffers of gebruikte geweld en maakte ze bang door hen wijs te maken dat ze bezeten waren door demonen die moesten worden uitgedreven, aldus het OM. Verschillende getuigenverklaringen van de slachtoffers werden tijdens de rechtszaak openbaar gemaakt. Daaruit bleek dat sommige slachtoffers bewusteloos waren tijdens het vermeende seksueel misbruik en onder het bloed zaten als ze weer bij kennis kwamen. Eén slachtoffer verklaarde maar liefst vijfmaal zwanger te zijn geraakt van B. Zij nam telkens een morning-afterpil die werd betaald door de verdachte, aldus het OM. De vermeende feiten - alles bij elkaar ruim twintig - vonden plaats tussen 2003 en 2016 op Curaçao en in Nederland. B., die sinds maart vorig jaar in de cel zit, werd gedagvaard voor tien zaken.

Jonge meisjes

De eerste vijf vermeende feiten betreffen volgens de Nederlandstalige krant Amigoe het misbruik van een meisje dat bij B. woonde. Ze zou van 17 mei 2003 tot en met mei 2009 meerdere malen zijn verkracht. Het begon toen het meisje 9 jaar was. Van april 2012 tot en met januari 2016 zou B. hetzelfde hebben gedaan met een meisje van 12 jaar oud die aan zijn waakzaamheid was toevertrouwd. In de overige feiten gaat het om verkrachting van een volgelinge die bewusteloos raakte in de wildernis dan wel leed aan een geestesstoornis, de verkrachting van een volgelinge die bewusteloos raakte nadat B. haar een drankje had gegeven op het kampeerterrein van Brakkeput, de verkrachting van een andere bewusteloze volgelinge en van eentje die hem als vader zag op het strand van Boca Sami. Het laatste feit gaat over ontuchtige handelingen met een volgelinge die hij had uitgenodigd in zijn kantoor om 'vieze dingen' te doen.

De zaak kwam in 2015 aan het rollen nadat een van de minderjarige slachtoffers aangifte deed tegen de 'apostel'. Vanuit het vermoeden dat het meisje niet het enige slachtoffer was, lanceerde advocatenkantoor Saleh-Kostrzewski een oproep waarin andere slachtoffers werd gevraagd zich te melden. Dit leidde tot aangiften uit zowel Curaçao als Nederland. De Rains of Blessings-kerk heeft 'ministries' in onder andere Tilburg. De aanhangers van de geloofsgemeenschap zijn volgens advocate Olga Kostrzewski mensen uit alle lagen van de bevolking en de kerk is volgens haar ook vertegenwoordigd in organisaties.