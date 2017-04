4-jarige Megan heeft altijd honger en blijft aankomen

Wat Ilonka vooral verbaasd zijn de reacties van omstanders. ,,Het is heel bizar wat mensen allemaal durven zeggen.’’ ‘Wat is die dik, of wat een kindermishandeling’ zijn opmerkingen die de jonge moeder vaak te horen krijgt. ,,In het begin liep ik altijd boos en gefrustreerd achter de kinderwagen, in een soort aanvalspositie”, vertelt ze. ,,Maar op een gegeven moment leer je ermee omgaan. Dan laat je het van je afglijden en wordt het normaal.’’



Megan zelf heeft niet echt door dat ze anders is. ,, Ze doet graag mee met andere kinderen, maar snapt nog niet zo goed dat dat niet altijd kan. Ze valt bijvoorbeeld vaak, is overmoedig en snel moe’’, vertelt Ilonka. Volgens haar moeder is Megan ondanks alles heel vrolijk en gelukkig. ,,Het is een heel lief en zorgzaam meisje en ze weet precies weet wat ze wel en niet mag eten. Koekjes en chocola laat ze bijvoorbeeld altijd liggen.''