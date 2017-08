Aangehouden advocaat Bart V. liep met open ogen in val van politie

De voor wapen- en drugshandel aangehouden advocaat Bart V. (43) uit Dongen is met open ogen in de val van de politie gelopen. Hij had niet in de gaten dat de Duitser die door zijn bemiddeling bij criminelen in Breda en Sint Willebrord hennep en pistolen kocht een 'politieel informatie-inwinner' was.

Dat blijkt uit dossierstukken die deze site heeft ingezien. In verhoor bij de politie complimenteert de gevallen advocaat de undercoveragent van het team Werken Onder Dekmantel. ,,Hij wist het heel goed te spelen. Hij had een ijzingwekkende koelbloedigheid.''

Toch beklaagt de verdachte zich ook over de inzet van de pseudokoper als bijzonder opsporingsmiddel en de gevolgen ervan. Hij vindt dat hij er is ingeluisd: ,,Het is uitgelokte bemiddeling, op zijn initiatief. Jullie hadden toch ook na de eerste transactie kunnen stoppen. Waarom creëer je nog meer schade en stop je iemand niet eerder?''

Bedenkelijke reputatie

De voor het bewijs cruciale undercoveragent meldt zich begin dit jaar op het kantoor van V. aan de Sophiastraat in Breda. De advocaat heeft na diverse tuchtrechtelijke maatregelen dan al een bedenkelijke reputatie in het juridische wereldje. De 'Duitser' stelt zich voor als iemand 'met vrienden in Zwitserland en Duitsland'. Ze willen zwart geld investeren in goud en onroerend goed. Later komt het gesprek op hennep. 'Geen probleem', geeft V. aan, 'ook 80 tot 100 kilo niet'.

Op 5 mei neemt de niets vermoedende advocaat de zijn nieuwe cliënt mee naar een Turks theehuis in Breda. Hij stelt hem voor aan een 'Turks uitziende man'. In een woning elders in de stad koopt de undercover later die middag bij wijze van proef 1 kilo hennep van de Turk. Dat kost 4.500 euro. Voor zijn bemiddeling strijkt Bart V. 100 euro op. Bij een volgend treffen op 2 juni koopt de Duitser 5 kilo hennep (20.500 euro) en ontvangt V. 800 euro commissie.

Wapens

De advocaat vertelt zijn tevreden cliënt dat hij ook 'uitstekende coke voor 24.000 euro per kilo' kan leveren. ,,Ik kan je alles leveren, ook vuurwapens, Glocks, Beretta's, zelfs AK's 47.''

Over zulke wapens gaat het bij een volgend gesprek in Breda op 28 juni. De Duitser wil een Walther PK en een PPK kopen, samen voor 2.600 euro. V. bedingt 300 euro commissie. Hij rijdt zijn klant linea recta naar de woning in Sint Willebrord van zijn kennissen Arie (70) en zoon Dennis van D. (30). In het hobbycafé van Arie krijgt de Duitser te horen dat de Walthers net verkocht zijn. Zoon Arie komt een half uur later terug met een mooi alternatief: een pistool van het type CZ100. De pseudokoper tikt 2.500 af.

Op 6 juli en 18 juli schaft de Duitser blijkens het dossier door bemiddeling van V. nog drie pistolen aan bij de Van D.'s. De advocaat verdient een paar honderd euro aan de illegale handeltjes waarmee hij zijn carrière op het spel zet. Vier dagen na de laatste transactie rolt de politie de wapenlijn op.

Grote vis

In januari van dit jaar ontving de politie een tip over de Dongense verdachte: ,,Advocaat Bart V. faciliteert criminele groeperingen in het ontplooien van criminele activiteiten. Tevens handelt hij in drugs.'' De 'foute advocaat' lijkt een grote vis voor justitie. Toch is hij slechts 'bijvangst' in een breder onderzoek naar wapen- en explosievenhandel in Sint Willebrord. Dat loopt al sinds maart 2016 rond een voormalig lid van No Surrender en diens netwerk. Hij is een goede bekende van Bart V. die naar zijn zeggen 'al jaren bij hem komt'. De woning van de man zou blijkens politie-informatie een soort clubhuis zijn van de motorclub. Ook zouden er veel bekende onderwereldfiguren uit West-Brabant over de vloer komen.