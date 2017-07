Aanstaande vader Jan Versteegh getrouwd

Bewoner ziet inbraak 'live' op mobieltje: inbrekers ingerekend

12:18 Dankzij een alarmsysteem met beveiligingscamera’s zijn afgelopen nacht in Leeuwarden twee woninginbrekers betrapt. De bewoner, die niet thuis was, kreeg via zijn smartphone een waarschuwing dat de camera’s iets verdachts hadden waargenomen in zijn woning en belde meteen 112.