Aantal vlinders met 30 procent gedaald te veel stikstof in de lucht

Het aantal vlinders in Nederland daalt door het overschot aan stikstof in het land. In twintig jaar tijd is het aantal vlinders met 30 procent afgenomen. De meeste soorten dalen in aantal, alleen soorten die goed bestand zijn tegen stikstof groeien. De hoofdoorzaak: het mestoverschot in de landbouw.