AD-journalisten pakken prijs voor DuPont-onderzoek

Zeker twintig verhalen maakten De Groot en Groenendijk over de chemiefabriek. Daarmee pakten ze de prijs in de categorie 'nieuws' en lieten ze de inzendingen van NRC en RTL Nieuws achter zich.



,,Het is mooi dat we de mensen uit de getroffen regio dichterbij de waarheid hebben kunnen brengen'', zei Groenendijk tijdens de huldigingsceremonie. ,,Onze krant gelooft in regionale nieuwsjournalistiek en daar zij we heel blij mee'', vulde De Groot aan. ,,We hebben niet alleen van de krant het vertrouwen gekregen, maar ook van gedupeerden Jan en Ineke uit Dordrecht. Het vertrouwen om naar buiten te treden, uit de anonimiteit.''