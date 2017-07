Advies na jarenlang onderzoek: Geen nieuw proces voor levenslang gestrafte Baybasin

De 60-jarige Koerdische Turk Baybasin zit sinds 1998 gevangen in Nederland. Hij werd in 2004 onherroepelijk tot levenslang veroordeeld wegens onder andere het medeplegen van twee moorden in Kentucky en Turkije en drugshandel. In 2011 diende hij een herzieningsverzoek in. Sindsdien liep er een grootschalig onderzoek naar zijn veroordeling.

Baybasin stelt ondermeer dat er is gerommeld met telefoontaps waarop zijn stem te horen is. Met knip- en plakwerk zouden telefoongesprekken zijn gemanipuleerd om hem schuldig te doen lijken. Dat zou de Turkse geheime dienst hebben gedaan vanwege zijn inzet voor de Koerdische gemeenschap.

Manipulatie

Twee deskundigen stortten zich op de vermeende manipulatie van de telefoontaps en kwamen met tegengestelde conclusies. Om uit te vinden wie van de twee gelijk heeft, heeft Advocaat Generaal Diederik Aben een ‘verifiërend onderzoek’ ingesteld.

In een verklaring schrijft het parket van de Hoge Raad: ,,De voor manipulatie aangevoerde argumenten bleken om uiteenlopende redenen telkens niet op te gaan. (…) Voor hetgeen door de advocaat aanwijzingen voor manipulatie wordt genoemd bestaan telkens technische, onverdachte verklaringen. Voor bedrog bij het vertalen van tapgesprekken bestaan evenmin aanwijzingen.”

Advies

Bovendien zijn er volgens Aben ,,geen reële aanwijzingen dat de samenwerking tussen de Nederlandse en de Turkse politie in de strafzaak tegen Baybasin verder is gegaan dan hetgeen steeds door justitie is volgehouden.”

Het onderzoek heeft bijna vijf jaar geduurd. De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad die vrij is dat al dan niet te volgen. De Hoge Raad buigt zich nu over het herzieningsverzoek. Dit zal ‘de nodige tijd’ in beslag nemen.

'Historische fout'

Baybasins advocate Adèle van der Plas spreekt van een historische fout van de Advocaat Generaal van de Hoge Raad. ,,Uiteraard heb ik zijn 1700 pagina's nog niet kunnen doornemen, maar zijn conclusie is onverklaarbaar."

Volgens Van der Plas heeft bijvoorbeeld de moord in Turkije, waarop Baybasin mede is veroordeeld, nooit plaatsgevonden. ,,Mijn cliënt zou de opdrachtgever zijn, maar de twee moordverdachten zijn in Turkije bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Waarom kan mijn cliënt dan wel worden veroordeeld voor een fake delict?"