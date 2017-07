'Advies om antibioticakuur helemaal afmaken? Onzin!'

Ramp-attractie Ohio komt uit Neede

11:45 NEEDE - Het Needse bedrijf KMG is de maker van de kermisattractie Fire Ball waarmee in de Verenigde Staten een dodelijk ongeluk is gebeurd. Precies dezelfde attractie staat op dit moment onder de naam Chaos op de Tilburgse kermis. Het is nog niet bekend of de Chaos straks mag openen.