Adviseurs obstacle run Venlo stapten op vanwege zorgen over veiligheid

Corrupte douanier Gerrit G. voor 14 jaar de cel in

13:51 De corrupte douanier Gerrit G. (56) is tot 14 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doorlaten van scheepsladingen drugs in de Rotterdamse haven en witwassen van crimineel geld. Tegen de man uit Kwintsheul was 16 jaar geëist.