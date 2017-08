Advocaten schuldig aan schenden ambtsgeheim

Politievrijwilliger Carla T. leverde dossiers over verkeersongevallen aan advocatenkantoor Hampe Meyjes, waar advocaten Raymond A. en Patricia B. werkzaam waren. Die dossiers kwamen voor de letselschadeadvocaten van pas in de procedures die zij namens slachtoffers voerden, bijvoorbeeld om schadevergoedingen te krijgen.



Overigens hadden de advocaten de dossiers ook via legale weg kunnen opvragen, maar dat kost een beetje geld en duurt vaak lang. De zaak tegen T. wordt later behandeld: zij is ziek.

Geen omkoping

Het Openbaar Ministerie had betoogd dat de advocaten A. en B. door omkoping Carla T. hadden bewogen de dossiers af te geven. In ruil daarvoor zou advocatenkantoor Hampe Meyjes T. bij allerlei zaken hebben geadviseerd, zonder dat zij daarvoor een rekening hoefde te betalen. Het OM eiste 200 uur werkstraf tegen Raymond A. en Patricia B.



Van omkoping is volgens de Amsterdamse rechtbank echter geen sprake. Carla T. leverde de dossiers niet omdat zij daarvoor werd betaald, maar 'uit gedrevenheid voor slachtoffers.'



Dat Hampe Meyjes betalingen verrichtte aan T. en aan aan haar gelieerde stichtingen, is nog geen bewijs dat dat gebeurde om T. aan te moedigen de dossiers af te geven.

Makkelijke weg

Het advocatenkantoor, dat eerder een transactie van 40.000 euro accepteerde, had ook geen groot commercieel voordeel bij de samenwerking met T., oordeelde de rechtbank. Het leverde het advocatenkantoor geen nieuwe klanten op. ,,Het enige voordeel was dat het snel ging. Mevrouw T. was de makkelijke weg.''



Wel hadden Raymond A. en Patricia B. kunnen weten dat T. haar ambtsgeheim schond, stelde rechtbankvoorzitter Jurjen Piena vast in het vonnis. ,,Op geen enkele wijze kon de levering van de dossiers rechtmatig zijn en dat hadden de verdachten kunnen en moeten weten.''



De advocaten belden T. op haar privénummer, waarna zij de dossiers persoonlijk naar het advocatenkantoor bracht. Dat verschilde zeer van hoe dergelijke stukken normaliter worden overhandigd. De rechtbank: ,,Ze bleven de dossiers opvragen, zonder zich in de regelgeving te verdiepen.''

Geen straf